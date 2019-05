Immagina Revolution: la grande fotografia fa tappa a Lanciano

Cinque giorni di incontri, workshop, mostre e laboratori all’insegna dei grandi nomi della fotografia. E’ tutto pronto per la settima edizione di Immagina Revolution, il photo festival organizzato dall’associazione Social Photography Street 6212, in collaborazione con il Fiof (Fondo Internazionale per la Fotografia), che prenderà il via il prossimo mercoledì 15 maggio e animerà Lanciano fino a domenica 19 maggio, all’interno del Mese della Cultura del Comune di Lanciano.

“Ogni anno cerchiamo di migliorarci e di portare in città importanti personalità del mondo della fotografia per dare, sempre di più, un respiro internazionale alla nostra rassegna. - commenta Roberto Colacioppo, presidente SPS 6212 - E quest’anno tra workshop e incontri giovani e meno giovani fotografi, crediamo di esserci riusciti”.

Si parte mercoledì 15 maggio, alle ore 18.30 a Palazzo degli Studi con “La paziente ricerca”, incontro col fotografo di fama internazionale, vincitore di ben tre World Press Photo, Ivo Saglietti. Dal 16 maggio, fino alla domenica, ci si sposta invece al Polo Museale Santo Spirito, ormai consueta location di Immagina Revolution. Giovedì 16, alle 21 incontro col fotografo Diego Bardone che ci parlerà, in un dialogo semi serio col photo editor Maurizio Garofalo, della sua passione per la street photo. Venerdì 17, sempre alle 21, sarà la volta di Rita Scarola, fotografa barese e sabato 18, ancora una donna; la giovanissima Federica Belli, vincitrice dell’ultima edizione del programma tv Master of Photography e già al lavoro con Olivieri Toscani. Domenica la rassegna si chiude con il gradito ritorno a Lanciano del fotografo pugliese Domenico Tattoli, sempre alle ore 21.

Importante sezione dedicata anche ai workshop, ben tre quest’anno, tutti al Polo Museale Santo Spirito. Venerdì 17, alle 10, appuntamento con lo street workshop a cura di Diego Bardone. Sabato 18, workshop sulla foto glamour con Roberto Colacioppo e la modella Hedy Nerito. Domenica 19, sempre alle ore 10, spazio al divertimento e ai ragazzi del centro diurno L’Acchiappasogni che, per una mattina, saranno protagonisti di un particolarissimo shooting fotografico.

Spazio anche ai bambini con il laboratorio sensoriale di camera oscura con Domenico Tattoli che, nei giorni del festival, girerà nelle scuole elementari Rocco Carabba, Eroi Ottobrini e Principe di Piemonte, per fare conoscere la ‘magia’ della camera oscura anche ai più piccoli.

“Il programma di questa rassegna è talmente ricco e pieno che si commenta da sé. - afferma l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia - E voglio sottolineare il valore anche sociale di manifestazioni come questa che privilegiano il racconto ed il rapporto con i più deboli. Filosofia che ben si sposa con l’obiettivo del nostro Mese della Cultura: arrivare a tutti, soprattutto agli ultimi”.

Novità quest’anno anche per le mostre fotografiche che, coinvolgendo diversi spazi culturali di Lanciano, creeranno una sorta di percorso espositivo per una ‘mostra diffusa’. Saranno coinvolti il Polo Museale Santo Spirito, la Torre San Giovanni, il Parco delle Arti Musicali , l’officina storica della Sangritana e il centro per anziani Santiago. Esporranno gli associati SPS 6212, Tony Gentile (il fotografo del celebre scatto a Falcone e Borsellino, ndr), Antonio Manta, Hermes Merenghetti e tutti gli ospiti delle serate di Immagina.

“La prossima settimana a Lanciano ci saranno oltre 30 fotografi professionisti del panorama internazionale attuale, - conclude Colacioppo - e come al solito auspico una massiccia presenza di tutti gli appassionati. Chi oggi non si diletta a fare foto, e quale migliore occasione di Immagina per respirare l’aria di un vero photo festival?”.