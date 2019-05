Unibasket da favola: espugnata Montegranaro

Impresa doveva essere ed impresa è stata. L’Unibasket si regala una serata da ricordare, uscendo vincitrice dall’arena della Sutor e riportando la serie della semifinale in perfetta parità.

Alla Bombonera è infatti il Lanciano a fare festa con il risultato finale di 82 a 72 che non lascia scampo ai padroni di casa e premia i ragazzi di Corà, sempre avanti nel risultato, che fin dalle prime battute di gioco hanno dimostrato con forza, grinta e lucidità una grande voglia di riscatto, fondamentale per fare propria l’importantissima posta in palio.

Unibasket che porta a referto ben cinque giocatori in doppia cifra (Mordini 13 punti, Adonide e Cukinas 10, Agostinone 15 e Ranitovic 14) dimostrando che al di là delle indubbie qualità dei singoli è la forza del gruppo a fare la differenza nella partite che contano. La decisiva gara 3 che deciderà chi tra i frentani e la Sutor raggiungerà in finale Val di Ceppo (vincitore ieri sera contro Chieti) si giocherà domenica 12 maggio alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Orsogna.

Vittoria strameritata e grandissima soddisfazione per la grande prestazione offerta. L’Unibasket Lanciano ribalta la Sutor e domenica prossima nella decisiva gara 3 avrà la ghiotta occasione di chiudere definitivamente la serie, staccando il tanto atteso biglietto per la finalissima.