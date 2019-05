Corso Trento e Trieste: lavori per aggiustare le mattonelle rotte

Detto, fatto. La ditta esecutrice è tornata a Lanciano per ultimare i lavori in corso Trento e Trieste e hanno iniziato proprio dalle mattonelle rotte all’incrocio con via Dalmazia [LEGGI QUI].

Così come promesso dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna, gli operai della ditta questa mattina son intervenuti nel tratto del corso interessato dalla spaccatura ed hanno sostituito le mattonelle.

“Dopo il sopralluogo con la ditta, stamattina, ho potuto constatare come il lavoro fosse stato fatto ad opera d’arte. - ha detto Verna a Zonalocale - Nessun problema al massetto, nessun problema con la colla, né con le stesse mattonelle. Abbiamo anche controllato il tratto di via Luigi De Crecchio e, nonostante il traffico sia per certi versi maggiore, non abbiamo riscontrato alcuna anomalia”.

Nessun problema coi lavori, quindi, ma sarebbe stato l’eccessivo carico di un mezzo pesante transitato la settimana scorsa proprio in quel tratto del corso a causare la spaccatura delle mattonelle.

“Ora proseguirà il controllo da parte dei tecnici - conclude Verna - anche sul resto della pavimentazione per vedere ma è già chiaro come il grès regga al normale traffico veicolare”.