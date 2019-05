Sabato 11 maggio torna Outside The Theatre

Torna il festival Outside The Theatre, la rassegna di musica inedita pop rock proposta da artisti emergenti provenienti da tutta Italia che quest’anno propone ben 12 appuntamenti dall’11 maggio al 21 agosto.

Iniziata da un’idea di Davide Di Virgilio e Danilo Rosetta, e patrocinata dal Comune di Lanciano, la rassegna si svolge davanti al teatro Fedele Fenaroli con la volontà di spingere la musica emergente e valorizzare le bellezze del centro storico di Lanciano.

Organizzata oggi dall’associazione culturale Cafeart, Outside The Theatre negli anni si è sempre più sviluppata arricchendo il programma culturale frentano nei mesi estivi e iniziando a trasformarsi in un evento itinerante lungo tutto il centro storico.

Tre saranno le postazioni dei concerti che quest’anno, da sabato 11 maggio, accompagneranno le serate estive lancianesi. Oltre alla classica, a piedi del Fenaroli, i musicisti si esibiranno anche in largo San Giovanni e nel vico VIII in via dei Frentani.

Il primo appuntamento sarà quindi sabato 11 maggio, alle ore 22.30, in largo San Giovanni con la musica alternative rock dei Lamansarda.