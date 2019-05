Unibasket sconfitto nella prima semifinale dei playoff

Inizia male la serie delle semifinali playoff per l’Unibasket Lanciano. A fare festa al termine di gara 1 è stata la Sutor Montegranaro che con merito si è imposta al Palazzetto dello Sport con il parziale di 83 a 81.

Partita vissuta su ritmi alti e all’insegna dell’intensità fin dalle prime battute, con gli uomini di Ciarpella che hanno quasi sempre condotto nel punteggio, piazzando già alla fine del primo quarto un vantaggio di 15 lunghezze (12-27).

La truppa di Corà, dal canto suo, si è trovata spesso e volentieri ad inseguire riuscendo anche per brevi attimi a condurre ma, nei momenti cruciali del match, è mancata forse una maggiore lucidità per cercare di cambiare l’inerzia della gara. Ottima è stata invece la risposta del pubblico con la presenza sugli spalti di un nutrito gruppo di supporters ospiti a cui, tra canti e cori, ha fatto da contraltare il calore dell’ormai consueta e gradita presenza del gruppo Anxa Rebels (tifoseria organizzata del Lanciano Calcio).

L’Unibasket Lanciano tornerà in campo mercoledì 8 dove alla “Bombonera” di Montegranaro cercherà di pareggiare subito la serie per giocarsi poi in casa la partita decisiva.