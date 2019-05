Elezioni europee, pubblicato l’elenco degli scrutatori

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Lanciano - www.bit.ly/scrutatorilanciano_europee2019 - gli elenchi degli scrutatori e delle riserve stilati mediante sorteggio pubblico effettuato questa mattina dalla commissione elettorale del Comune di Lanciano.

In occasione delle elezioni europee che si terranno domenica 26 maggio 2019, il Comune di Lanciano, come deliberato dalla Giunta, ha dato priorità a disoccupati e/o inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego e agli studenti delle scuole superiori e università che non percepiscano alcun reddito da lavoro autonomo o dipendente.