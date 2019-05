Basketschool 2019, vincono i liceali del “De Titta”

Nella mattinata di sabato 4 maggio, sul parquet della palestra dell'"E. Fermi" di Lanciano, si è disputata l’edizione 2019 del Basketschool, primo torneo studentesco di pallacanestro organizzato dal Cedas Sevel nell’ambito del calendario del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali).

L’improvvisa defezione dell'"E. Mattei" di Vasto, ha fatto si che sono state tre le compagini, tutte di Lanciano, che si sono contese il trofeo in palio. Al termine della fase eliminatoria, che le ha viste impegnate in un girone all’italiana, la rappresentativa del liceo "Vittorio Emanuele II", avendo perso entrambe le partite, si è dovuta accontentare del terzo posto.

In finale, invece, si sono ritrovate le squadre del Liceo "De Titta" e dell’Artistico "Palizzi". Ne è venuta fuori una gara emozionante ed equilibratissima che al suono della sirena ha visto le due compagini in perfetta parità (31 a 31). La vittoria, però, è stata appannaggio dei portacolori del "De Titta" (Aldo Marfisi, Samuele Pavia, Giuseppe Sperinteo, Alessio Stante, Simone Di Ilio, Manuel Gnagnarella, Riccardo Pignoloni, Roberto Stella, Simone De Cesare, coach professor Sirio Belli) grazie al risultato della partita giocata in fase di qualificazione, che li aveva visti vittoriosi per 39 a 27.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati consegnati riconoscimenti ai professori (Milena Paione – "V. Emanuele II", Enrica Ambrosini – "Palizzi", Sirio Belli – "De Titta"), agli arbitri (Lorenzo Di Rosso e Domenico Campagna, entrambi studenti dell'"E. Mattei Vasto").

A livello individuale sono stati premiati il miglior realizzatore Manuel Gargarella ("De Titta"), Jacopo Pellicciotta ("V. Emanuele II") quale il miglior giocatore e Rebecca Forlano ("Palizzi") come migliore giocatrice.

Palpabile la soddisfazione di Walter Di Gregorio, segretario del Cedas Sevel: "Abbiamo voluto raccogliere l’invito dei docenti di inserire anche il basket tra le attività sportive che promuoviamo tra gli studenti. L’entusiasmo e la correttezza dei ragazzi che hanno partecipato ci fanno pensare che anche questo torneo crescerà ed acquisterà la stessa importanza di Scuola volley e del torneo di calcio a 5".