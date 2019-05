Mani davanti al Monumento dei Martiri, arte resistente anche a Lanciano

Mani di tutti i colori a ricordo dei tanti migranti morti in mare, da stanotte, davanti al Monumento in piazza Martiri Lancianesi, un cartellone con il testo di “Se questo è un uomo” di Primo Levi ed un foglio con su scritto “così come ieri resisteva al nazifascismo resiste oggi Lanciano a chi con odio respinge e uccide”.

A pubblicare su Facebook le foto dell’Arte Resistente anche a Lanciano è il Laboratorio Sociale Largo Tappia “per ribadire che una città, già medaglia d'oro per il suo contributo alla Resistenza e città degli eroi ottobrini, costruisce ponti e scavalca frontiere, non si piega a chi oggi diffonde una politica di odio e di discriminazione, a chi vuole tingere il Mediterraneo col sangue dei migranti".

"Chiediamo ancora una volta - dice il post su Facebook - alla Giunta comunale l'applicazione della delibera antifascista, ormai approvata da un anno”.