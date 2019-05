Gazzè e Ayane, aperta la prevendita online per i concerti delle Feste

E’ iniziata la prevendita online per i concerti di Max Gazzè e Malika Ayane che si terranno nelle sere dei prossimi 15 e 16 settembre in piazza Plebiscito.

Sul circuito nazionale di Ticketone, sono già oltre 200 i biglietti venduti per lo spettacolo di Malika Ayane e qualcosa in più per Max Gazzè. E saranno ben 1200 i posti a sedere a pagamento in piazza Plebiscito nelle due sere di punta della festa dedicata alla Madonna del Ponte, con possibilità di scegliere il proprio posto sulla pianta al costo, unico, di 23 euro.

Come affermato dal comitato Feste nella conferenza stampa di presentazione dello scorso 10 aprile [LEGGI QUI], il servizio sarà direttamente gestito dalla produzione degli artisti a cui andrà anche il ricavato della vendita. Una decisione presa sia per motivi di sicurezza, aveva precisato il presidente Maurizio Trevisan, per evitare la calca avuta lo scorso anno con Massimo Ranieri, sia per portare a Lanciano nomi di rilievo che, altrimenti, sarebbero ben lontani dal budget disponibile dagli organizzatori e che difficilmente accetterebbero di esibirsi in una piazza.

La prevendita sembra andare più che bene. Ora non resta quindi che attendere di scoprire l’effettivo spazio che queste 1200 sedie occuperanno nella piazza (gli organizzatori assicurano circa 600 mq su un totale di 1600, ndr) senza dimenticare che il 16 settembre ci sarà, come di consueto, la processione in onore della Madonna del Ponte che fa il suo rientro in Cattedrale poco dopo le 20.30 e il passaggio del corteo potrebbe causare, forse, qualche problemino alla collocazione delle sedute.