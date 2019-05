Unibasket si prepara alla gara 1 delle semifinali playoff

Entra finalmente nel vivo la post season con le semifinali playoff del Campionato di Serie C Gold Nazionale. Domenica 5 maggio infatti, Unibasket Lanciano, Magic Chieti, Sicoma Val di Ceppo e Sutor Montegranaro, (rispettivamente prima, seconda, terza e quinta forza del campionato) si sfideranno nel primo degli appuntamenti (sempre al meglio delle tre gare) che decideranno i nomi delle due pretendenti finali alla promozione in Serie B.

In particolar modo il Lanciano capolista del girone nella regular season, si appresta ad ospitare tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport la blasonata e storica società della Sutor Montegranaro che a dispetto di un prestigioso passato vissuto in A e nelle serie superiori è recentemente ripartita dal basso nel tentativo di tornare, nel minor tempo possibile, a calcare ben altri palcosenici. Sulla sua strada di risalita, trova però un Lanciano autentica rivelazione della stagione che dopo aver liquidato il San Benedetto nei quarti con una doppia vittoria (92 a 76 e 76 a 66) non ha nessunissima intenzione di fermarsi qui ed è pronto a dare battaglia ben conscio delle proprie potenzialità e forte di una lunga scia positiva che, con il successo maturato la sera del Giovedì Santo contro i rossoblù adriatici, è arrivata a ben 10 affermazioni consecutive.

Un match di altissimo livello è quello che quindi si prospetta domenica sera, anche solo guardando le qualità di alcuni degli attesi protagonisti che scenderanno in campo. In casa Lanciano come non nominare i lunghi stranieri Cukinas, e Ranitovic che insieme al sorprendente Angelo Adonide vanno a formare il reparto migliore del campionato, senza dimenticare altri interpreti spesso fondamentali come capitan Martelli, Mordini, D’Eustachio ed Agostinone sempre pericolosissimi vicino, ma soprattutto lontano dal canestro con la loro grande prolificità dall’arco. Un team che sa quindi coordinare ed alternare il genio con la sregolatezza e la forza con l’intelligenza.

In casa Sutor, sono però diversi gli elementi di rilievo da tenere sotto la lente d’ingrandimento: su tutti il regista Riccardo Lupetti e il talentuoso play maker Nicola Temperini che con ben 34 punti messi a referto ha permesso nell’ultima partita, al roster guidato dal giovane coach Ciarpella, di piegare definitivamente la resistenza della Vigor Matelica guadagnandosi con due vittorie su due (come il Lanciano del resto) il “pass” per la semifinale.

Unibasket Lanciano e Sutor Montegranaro sono infatti le uniche due compagini che hanno superato il turno dei quarti senza dover ricorrere a gara 3 come successo invece a Magic Chieti e Val di Ceppo. Nei due match della stagione regolare, giocati dalle due squadre è stata sempre la compagine del presidente Valentinetti a sorridere, battendo i gialloblu sia nel match interno dello scorso novembre (concluso con il risultato di 85 a 73) che tra le mura della “Bombonera”, casa dei marchigiani, che venne “violata” dai ragazzi di Corà con il definitivo parziale di 70 a 62. Questa semifinale dei playoff sarà un’altra storia, forse diversa ma che l’Unibasket Lanciano vuole continuare a scrivere da protagonista.