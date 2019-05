Bimba investita sulla Variante Frentana, è caccia all’auto pirata

E’ stata investita la sera dello scorso 30 aprile, sulla Variante Frentana, la bimba di 4 anni che ha riportato la frattura della clavicola sinistra e la frattura non scomposta frontale sinistra, da un’auto pirata.

La bimba stava attraversando la strada, tenuta per mano dalla sorella maggiore mentre andavano in pizzeria con i genitori, quando è stata urtata dall’auto pirata che procedeva in direzione Torre Sansone. Subito soccorsa dal 118, è stata prima trasportata all’ospedale di Lanciano e poi a Pescara dove è stata ricoverata in Pediatria.

La prognosi ora è stata sciolta e, intanto, i carabinieri del Nor, guidati dal capitano Massimo Canale stanno cercando di risalire all’identità del pirata. L’auto è già stata individuata.