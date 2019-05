"Progetto Etiopia onlus" apre anche all’assistenza sanitaria

Scuole e pozzi per l'acqua potabile e, da oggi, anche salute e medicina. Oltre ai suoi due storici punti di forza infatti, l'associazione "Progetto Etiopia Onlus - Lanciano" inaugura un terzo canale, quello dell'assistenza sanitaria, in particolare nel punto di Primo Soccorso nel villaggio etiope di Maganasse.

Venerdì 3 maggio alle ore 18, durante l'incontro Reportage dall’Etiopia, nella sala multimediale dell’ospedale Renzetti, i medici coinvolti dalla onlus e altri addetti, presenteranno i primi risultati, raggiunti durante la recente missione.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla proiezione degli scatti del fotografo Roberto Colacioppo, che da anni segue la onlus, e dall'intervento dei dottori Maurizio Maddestra, neurologo, e Valerio Flacco, pediatra. Parteciperanno anche l'infermiera Rosetta Di Fazio e la fisioterapista Donata Basile, nonché Alvaro Rosi, da sempre parte attiva dell'associazione; tutti protagonista nell’ultimo viaggio della onlus in Etiopia.

Saranno inoltre presenti il direttore regionale CIA Mariano Nozzi e il direttore provinciale Alfonso Ottaviano che, anche loro partecipi del viaggio in Etiopia, illustreranno la nuova collaborazione tra la "Progetto Etiopia onlus - Lanciano" e la CIA, Confederazione italiana agricoltori (sezione Abruzzo), in particolare il programma di sostegno alimentare che sarà fornito ai bambini di alcune delle scuole costruite dalla stessa onlus.

Tra i primi punti in programma venerdì, il bilancio sull'attivazione di un elettrocardiografo donato grazie al protocollo d'intesa firmato con Antonio Verna, presidente Iasmed, International Association Medical Devices. Durante la presentazione, i medici coinvolti parleranno anche degli interventi effettuati in loco, tre mesi fa, per curare la popolazione di Maganasse, con un occhio di riguardo ai più piccoli.

"L'iniziativa prende spunto dalla necessità - dichiara il presiedente della onlus Angelo Rosato - di organizzare, periodicamente, la presenza di professionisti della medicina, nelle zone lontane da Addis Abeba, dove è alta la mortalità di bambini per mancanza di acqua potabile, di cure specifiche, di personale qualificato. Dopo tanti viaggi in Etiopia, ho toccato con mano la situazione. È un progetto, questo, che avevo in mente da tempo e ho finalmente incontrato le persone giuste, che ringrazio di cuore, per aver partecipato e soprattutto perché hanno visto le reali necessità di questa parte di Corno d'Africa rendendosi disponibili a collaborare con noi".