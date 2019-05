Sociale, Dora Bendotti: "non possiamo assuefarci alla violenza"

“Non voglio che questa storia venga strumentalizzata o che danneggi il nostro lavoro con i cittadini. Voglio solo sensibilizzare la cittadinanza a quello che facciamo ogni giorno con passione e dedizione”.

A parlare è l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti, a 7 mesi dall’aggressione subita da una delle assistenti sociali durante l’orario di lavoro, negli uffici di Lancianovecchia [LEGGI QUI].

Il processo si fa attendere e l’autore del gesto si fa vedere spesso nei dintorni degli uffici comunali ma tutto il personale, con nuovi orari ed un guardia giurata sulla porta, continua a svolgere le sue attività a servizio di chi ha più bisogno.

“E’ un episodio che ha segnato tutti i nostri equilibri. - dice la Bendotti - Il nostro settore è tanto bello quanto complesso, ma non possiamo assolutamente assuefarci alla violenza e far finta che sia tutto normale. Noi qui accogliamo tutti e vogliamo che continui ad essere così e se abbiamo deciso di potenziare la sicurezza non è solo per la nostra tutela, ma anche per quella degli utenti”.

Dal 13 settembre scorso, infatti, gli uffici sono aperti solo quando a presidio c’è una guardia giurata che, dal prossimo bilancio comunale, avrà un capitolo di bilancio dedicato a tutela di dipendenti e cittadini.

Lunedì, mercoledì e venerdì gli uffici sono aperti nelle mattine dalle 9 alle 12, martedì nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì è chiuso tutto il giorno.