Comune non eroga fondi, canile di Lanciano chiede aiuto alla cittadinanza

“Ormai da quattro mesi, e dopo diversi solleciti, l’associazione provvede alle cure ed all’assistenza continua ed incessante dei cani ricoverati al canile municipale, in quanto l’amministrazione comunale si è resa inadempiente con il pagamento delle fatture emesse per il mantenimento dal mese di dicembre”.

E’ un grido d’allarme e di aiuto quello lanciato dall’associazione Quattrozampe Lanciano, gestore del canile di Lanciano ed in una situazione di enorme disagio.

“Da quella data, - si legge in una nota di Quattrozampe Lanciano - l’associazione si è indebitata considerevolmente verso tutti i suoi fornitori di beni e servizi ed ora non ha più risorse per far fronte al fabbisogni dei cani di proprietà del Comune”. Per questo motivo i volontari si vedono costretti a chiedere un forte e grande aiuto a tutta la cittadinanza per la donazione di crocchette per adulti e cuccioli, scatolette, riso soffiato, antibiotici, cortisone, antidolorifici, antinfiammatori e detersivi.

“Consapevoli e fiduciosi nella bontà di ognuno - prosegue la nota - anticipatamente ringraziamo, affinché continui il buon andamento di gestione che l’associazione garantisce ogni giorno. Si coglie infine l’occasione - conclude l’associazione - per invitare l’amministrazione comunale a rendersi diligente per l’impegno economia verso l’associazione, nonché di voler adempiere quanto prima allo spurgo della fogna otturata dal 2 marzo, richiesta inoltrata con urgenza a mezzo PEC all’Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Lanciano, ad oggi non ancora evasa e per ristabilire le normali condizioni igienico- sanitarie a tutela sia degli animali che delle persone”.

L'assessore all'Ambiente Davide Caporale, nel frattempo, ha convocato un incontro con la stampa lunedì 28 aprile per dire la sua sulla vicenda.