Nuovo cda Ama, Virginia Raggi pensa a Massimo Ranieri

Tra i 130 curriculum visionati dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per la nuova governance di Ama, la municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti, c’è anche quello di Massimo Ranieri, presidente di Ecolan dal 2013.

Così come riportato dalle pagine dell’edizione romana di Repubblica, Ranieri sarebbe tra le candidature “forti” al vaglio della sindaca 5 Stelle di Roma, insieme a quella dell’avvocato Luisa Melara, legale specializzato in diritto societario, commerciale e bancario.

“Ad attrarre la prima cittadina sarebbero stati anche i risultati economici raggiunti da Ranieri con Ecolan: - si legge nell’articolo di Repubblica - fatturato in ascesa, bilancio in attivo, nuovi impianti e assunzioni. Tutto ciò di cui necessiterebbe anche Ama, ferma al rendiconto 2016 e con le officine piene seppe di mezzi per la raccolta rotti. Fuori uso anche per la cronica mancanza di personale addetto alle manutenzioni”.

Ad oggi sono 59 i comuni soci e 46 quelli che hanno affidato il servizio di igiene urbana ad Ecolan.