A Treglio arriva la videosorveglianza

E' stato finanziato con “Fondi di riserva speciali” del ministero dell'Economia e delle Finanze, il progetto per la realizzazione di impianti di videosorveglianza nel comune di Treglio.

“L'importo – spiega il sindaco Massimiliano Berghella - è di 54mila euro. Si tratta di somme messe a disposizione dal Mef e dal ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica sicurezza, di cui abbiamo beneficiato. Ne abbiamo fatto richiesta in base al Decreto legge del 20 febbraio 2017 numero 14, convertito con modificazioni del 18 aprile 2017 numero 48 e riguardante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

L’intento è di rafforzare il contrasto alle varie forme di illegalità, mettere sotto controllo, in presa diretta, posti che presentano criticità e le cosiddette aree sensibili come parchi giochi, scuole, piazze e aree comunali, luoghi a vocazione turistica, ma anche di prevenire e reprimere atti criminosi, principalmente notturni, fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive. Saranno controllati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal paese, con tanto di registrazione dei dati. In stretto contatto con la Prefettura di Chieti.

Il progetto prevede nove postazioni di videosorveglianza per il controllo di varchi con rilevazione di targhe; 19 telecamere, l'installazione di 50 antenne e di 28 switch per la gestione dei flussi video, un centro di controllo e monitoraggio, software di controllo Targa System e di archiviazione delle registrazioni.

“Le aree di maggiore controllo – riprende il primo cittadino – saranno il centro storico, le frazioni, le aree “ad alto rischio” e le maggiori strade di attraversamento comunale. Interverremo in maniera capillare, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.