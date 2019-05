Prima uscita cittadina per l’Orchestra di Fiati "Pietro Marincola"

Buona la prima per la Grande Orchestra di Fiati “Pietro Marincola” - città di Lanciano alla sua primissima uscita in città ieri sera con la processione degli Incappucciati e oggi con quella del Venerdì Santo e con l’esecuzione dei brani di Masciangelo nell’attesa Posata in piazza Plebiscito. Gradito e doveroso tributo a 135 anni dalla nascita proprio del Maestro Marincola.

L’orchestra è composta da 45 musicisti, professionisti e allievi, tutti del territorio. La presidente è Olga Marincola, Omar Crocetti è il direttore artistico, mentre il direttore e concertatore è il Maestro Leontino Iezzi.