Il giornalino del De Titta vince il premio dell’Ordine dei Giornalisti

Il giornale scolastico "Il Ponte" dell’Istituto superiore scolastico De Titta-Fermi di Lanciano ha vinto la sedicesima edizione del concorso nazionale “Il Giornale e i giornalismi nelle scuole” dell'Ordine dei Giornalisti. La redazione é stata premiata mercoledì 17 aprile nel corso di una cerimonia che si é tenuta nella stupenda cornice del Teatro Alessandro Bonci di Cesena, alla presenza del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e della giornalista RAI Adele Ammendola, volto noto e voce storica dell’edizione serale del Tg2. Quest’ultima, insieme al presidente emerito e tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti, Nicola Marini, ha premiato il giornale scolastico "Il Ponte" con un diploma e una medaglia del Consiglio nazionale. Al concorso hanno partecipato circa 500 scuole da tutta Italia, dalle elementari alle superiori: per quest’ultima categoria sono stati premiati 25 giornali scolastici, tra cui quello del De Titta-Fermi.

"Il Ponte", pubblicato nel maggio 2018, ha affrontato il tema della violenza contro le donne raccogliendo la testimonianza esclusiva di Silvia, uscita dall’incubo delle violenze subite grazie al percorso intrapreso con il Centro Antiviolenza Dafne. La foto di copertina, realizzata nell’ambito di un progetto fotografico originale di una redattrice del giornale é stata scelta dall’associazione Dafne quale immagine della campagna di comunicazione per far conoscere le attività del Centro. Il giornale ha ospitato inoltre l’intervista sui vaccini al virologo più famoso d’Italia sui “social”, il medico Roberto Burioni e le testimonianze inerenti la straordinaria e proficua esperienza della scuola Penny Wirton, che ha permesso a volontari e migranti di conoscersi attraverso lo studio della lingua italiana, primo strumento di integrazione.

La redazione de "Il Ponte" anno scolastico 2017-2018 premiata é composta dagli alunni Astrid Arrizza, Erika Basso, Anna Carnevale, Sofia Carulli, Ylenia Di Biase, Gaia Di Donato, Angelica Di Petta, Italo Ferrante, Maria Antonietta Ficca, Chiara Finardi, Giorgia Luciani, Benedetta Mazzocchi, Marie Christine Mubake, Asia Paone. Docenti referenti del progetto, le professoresse Nina De Fidelibus, Rosamaria Di Battista, Maria Cristina Martelli e Carmelita Piermatteo. La redazione é stata coordinata dal giornalista Pier Paolo Di Nenno.

"Lo splendido risultato raggiunto dai ragazzi e dai docenti, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'esperto esterno, dimostra ancora una volta che la scuola è davvero il luogo dove possono svilupparsi le intelligenze e i talenti. - commenta la dirigente Daniela Rollo -Promuovere un'attività di giornale d'istituto rappresenta l'ambizione, riuscita pienamente, di coniugare cultura e capacità relazionali. Il lavoro di gruppo, in cui ognuno assume un ruolo per un obiettivo comune, è la strategia vincente. I contenuti, mediati dalla sapiente regia dei docenti, testimoniano capacità di ricerca e approfondimento. Questo premio è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica", ha sottolineato la Dirigente dell'Istituto "De Titta-Fermi" di Lanciano, la professoressa Daniela Rollo.