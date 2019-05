Droga nel centro anziani: "Totale estraneità dei titolari della struttura"

“A seguito della notizia riportata dai giornali, relativamente all’arresto di personale che lavora nel centro anziani “Villa Paola” di Treglio, in nome e per conto di Paola Basili, titolare del predetto Centro, si tiene a precisare che lo stesso risulta completamente estraneo alla vicenda descritta in epigrafe”.

Così l’avvocato Filippo Paolini, legale della famiglia Basili, interviene a seguito dell’arresto per droga avvenuto nella residenza “Villa Paola” [LEGGI QUI].

“Si precisa, altresì, - prosegue la nota del legale - che nel Centro nella giornata di ieri si è svolto anche un controllo amministrativo ad opera dei N.A.S. nucleo di Pescara e così come si evince dal verbale, rilasciato alla titolare, non è stata riscontrata alcuna violazione di norme igienico-sanitarie”.

Il Centro Anziani “Villa Paola” ha iniziato la sua attività nell’anno 2016 ed oggi gestisce, con vari lavoratori, due case famiglia in Treglio con vari ospiti.