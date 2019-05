Fossacesia, potenziata la polizia locale

Nell’ambito della programmazione del personale, l’Amministrazione comunale di Fossacesia ha deliberato il potenziamento della polizia locale. Due vigili stagionali sono già operativi e altre due unità lo saranno nel prossimo mese di maggio per rispondere alle esigenze della città, che spaziano dalle competenze classiche, legate alla strada, per rispondere meglio alle esigenze dei turisti che d’estate affollano Fossacesia Marina e per la sicurezza.

“Il lavoro della Polizia Locale è prezioso per Fossacesia, perché è l’espressione più visibile dell’apparato municipale – dichiara il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. È un servizio attento al contatto con i cittadini, sia per quanto riguarda la prevenzione, che per il ruolo di ascolto che gli agenti svolgono, ma anche per la tutela dell’ambiente e per la sicurezza. Su quest’ultimo aspetto, ho avuto un incontro con il comandante Fiorenzo Laudadio per avere con lui un confronto sui programmi che in questo ambito saranno portati avanti per la prossima estate su tutto il territorio di competenza”