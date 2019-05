"Le Gemelle", irrogata la prima sanzione al gestore

Così come anticipato dal sindaco Mario Pupillo durante la manifestazione in piazza Plebiscito di sabato scorso, è stata irrogata la prima sanzione nei confronti della Wellness srl, società che gestisce il centro sportivo “Le Gemelle” e che fa capo a Vincenzo Serraiocco.

Il Comune ha atteso fino all’ultimo una comunicazione ufficiale che però non è arrivata. Per cui ai sensi dell'articolo 17 della convenzione del 13.2.2008, ha irrogato la sanzione pecuniaria di 5 mila euro nei confronti della concessionaria Wellness srl per accertate inadempienze contrattuali inerenti la gestione della struttura sportiva comunale "Le Gemelle”.

I lavoratori restano ancora in stato di agitazione e nella struttura è tornata ad essere accessibile solo la sala attrezzi.