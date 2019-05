Prima vittoria nel campionato di serie B per il Circolo Tennis Lanciano

Inizia nel miglior modo possibile il cammino del Circolo Tennis Lanciano nel campionato di serie B di tennis, la squadra frentana tornata in questa categoria dopo cinque anni di A2, affrontava il TC Parabiago diretta avversaria per un’ipotetica sfida salvezza nella categoria.

Il risultato finale premia i ragazzi guidati dai maestri Di Loreto e Di Iorio che, anche per l’assenza di alcuni elementi della squadra, hanno schierato una formazione composta quasi tutta da lancianesi.

Hanno aperto le sfide Daniele Cirelli e Enrico Burzi portando la squadra sul 2/0, poi è stata la volta di Fabio Sgrignoli e Giulio Colacioppo, il primo facilmente vincitore del suo match mentre il secondo nulla ha potuto contro il numero uno avversario. Dopo la pausa via con i doppi che non hanno avuto storia; vittorie agevoli per Burzi/Colacioppo e Menna/Sgrignoli. Due trasferte nei prossimi impegni del CT Lanciano, il 25 aprile a Modena ed il 28 aprile a Roma.