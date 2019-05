Il centro sportivo "Le Gemelle" scende in piazza

Si sono ritrovati questa mattina in piazza Plebiscito dipendenti e utenti del centro sportivo “Le Gemelle” per manifestare insieme contro la nuova gestione della struttura che sta causando non pochi problemi a lavoratori e sportivi, negli anni diventati una grande famiglia.

In piazza anche il sindaco Mario Pupillo che, nonostante continui a sperare in una risoluzione bonaria e veloce della faccenda, assicura azioni legali qualora la situazione non dovesse sbloccarsi.