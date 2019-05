Beni comuni, firmato patto di collaborazione con il Comitato Piedibus

Questa mattina nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Lanciano è stato firmato il primo patto di collaborazione previsto dal “Regolamento sui Beni Comuni” tra il Comune e il “Comitato Piedibus Lanciano”, per l’organizzazione e gestione del progetto di accompagnamento a scuola a piedi degli alunni.

Il servizio prenderà il via lunedì 15 aprile e coinvolgerà inizialmente otto scuole: scuola dell’infanzia Maria Vittoria, scuole primarie Rocco Carabba, Eroi Ottobrini, Principe di Piemonte e Don Milani, scuole medie Umberto I, Mazzini e Don Milani. Cinque le linee attivate, corrispondenti ad altrettanti colori: Viola, Azzurro, Giallo, Arancione, Verde. Gli adulti volontari del Comitato Piedibus accompagneranno gli alunni che parteciperanno lungo percorsi stabiliti e protetti. Per partecipare come volontari è necessario comunicare la propria disponibilità compilando il modulo online al link www.bit.ly/volontari_pedibuslanciano mentre per le informazioni relative ai percorsi e ai volontari delle linee attivate è possibile consultare il sito www.lavenum.blogspot.com gestito dal Comitato.

“I benefici dell’iniziativa ricadono sia sui singoli partecipanti per la loro crescita psico-fisica che sull’intera comunità grazie alla diminuzione del traffico, dell’inquinamento e del rischio di incidenti dovuto al minor numero di auto private in circolazione. - sottolinea il portavoce del Comitato Piedibus, Franco Mastrangelo - L’aspettativa condivisa è che questa prima collaborazione organizzata tra amministrazione e cittadini sia di buon auspicio per un moltiplicarsi di iniziative analoghe sulla gestione e valorizzazione dei beni comuni, affinché l’accresciuto senso di appartenenza alla comunità migliori il rapporto corretto tra le persone ed il rispetto verso l’ambiente in cui si vive, con la massima attenzione rivolta soprattutto alle giovani generazioni”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la firma del primo patto di collaborazione nell'ambito del Regolamento dei beni comuni che abbiamo fortemente voluto insieme ai tanti cittadini che ci hanno accompagnati in questo straordinario percorso di partecipazione. Motivo di ulteriore soddisfazione - commenta il sindaco Mario Pupillo - è che il primo passo di questa nuova grande avventura riguarda un tema a noi tanto caro come quello della mobilità sostenibile: anche per questo ho aderito con grande entusiasmo e sarò tra i volontari del Comitato Piedibus sulla linea Gialla, a servizio della scuola del quartiere dove risiedo. Per Lanciano si apre un nuovo ed entusiasmante capitolo, dove i cittadini sono i protagonisti di azioni virtuose e collaborano attivamente con il Comune per portare avanti concretamente l'idea di una cittadinanza attiva per il bene di tutta la comunità”.

Il patto di collaborazione firmato è disponibile per la consultazione integrale online nella sezione dedicata del sito istituzionale al link www.bit.ly/benicomunilanciano.