Rifiuti abbandonati a Fossacesia, identificati gli autori

“Chi abbandona rifiuti, inquina, deturpa, provoca danni all'ambiente e arreca un danno alla collettività, anche in termini di spese e costi, non è più tollerabile, e non tolleriamo azioni incivili come queste e gli autori vanno giustamente puniti”.

E’ il commento del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dopo essere stato informato in questi giorni dalla Polizia Municipale e dal personale della Eco.Lan in servizio nel territorio comunale sul ritrovamento di rifiuti abbandonati in alcune zone periferiche della città.

I casi accertati sono stati quattro ma si è riusciti a identificare gli autori, che ora si sono visti recapitare la relativa sanzione amministrativa. La maggior parte dei rifiuti sono stati individuati in zone verdi, a confine con il Comune di Rocca San Giovanni.

"Sono inspiegabili questi atteggiamenti di assoluta inciviltà. – aggiunge Di Giuseppantonio – A Fossacesia è attivo un servizio di raccolta porta a porta ed inoltre è possibile conferire rifiuti particolari nel centro predisposto dalla Eco.Lan di via della Pace. Dunque, non si capisce davvero la ragione che spinge certi cittadini a proseguire su questa abitudine, ignorando le regole basilari del buonsenso. Ringraziamo la Polizia Municipale ed i dipendenti della Eco.Lan. - conclude - per il lavoro di controllo che svolgono e ci auguriamo che quanto avvenuto disincentivi i comportamenti scorretti”.