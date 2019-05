"Le Gemelle", Serraiocco assicura di "mettere a posto la situazione"

"Vista la situazione attuale, e quanto accaduto negli ultimi giorni, ho deciso di occuparmi da subito in prima persona delle piscine Le Gemelle di Lanciano, con la fianco due miei stretti collaboratori, e revocando ogni altra direzione, per restituire al più presto la piena e completa funzionalità alle piscine che da lunedì saranno completamente fruibili in tutte le sue attività”.

Così Vincenzo Serraiocco, l’amministratore della società Sport Life che gestisce l'impianto lancianese assicura, ancora una volta, lavoratori e utenti sul futuro del centro sportivo “Le Gemelle”.

“Approfitto per scusarmi con tutti gli associati e fruitori del complesso sportivo per le problematiche verificatesi negli ultimi tempi, e sin da ora annuncio che saranno recuperati negli abbonamenti sottoscritti tutti i giorni di mancata attività. - aggiunge - Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni provvederemo nelle prossime ore a mettere a posto le varie situazioni e, dopo i tempi tecnici necessari per sistemare i rapporti con i fornitori, tecnici e istruttori, daremo il via ad una stagione di rilancio dell'impianto per il bene della città di Lanciano e di tutti i fruitori delle piscine Le Gemelle”.

Intanto staff tecnico, collaboratori e allievi si sono uniti e organizzano insieme una manifestazione per la salvaguardia della struttura. Con lo slogan “Le Gemelle siamo noi”, sabato 13 aprile, dalle ore 10, saranno in piazza Plebiscito per rivendicare la tutela pubblica di un bene così prezioso per l'intero territorio frentano.