E’ Rocco Finardi il nuovo presidente di Ascom Abruzzo

E’ Rocco Finardi, 49 anni, noto imprenditore che opera nel settore della ristorazione, il nuovo presidente dell’associazione Ascom Abruzzo. Finardi subentra a Fausto Memmo, che ha lasciato l’incarico diversi mesi fa, dopo essere diventato coordinatore cittadino della Lega. Vice presidente resta Fabio Sparvieri.

“Lanciano - dice Finardi - è purtroppo diventata la bella addormentata. E’ una città che ha bisogno di un’amministrazione che, per il bene dei suoi residenti e degli imprenditori che vi operano, necessita di una svegliata. Scarse le azioni incisive finora attuate, tanto che la città ha perso l’attrattiva, commerciale e a livello di servizi, che un tempo aveva in tutto l’hinterland. Discutibile anche la scelta del sindaco Pupillo - prosegue Finardi - di agganciarsi all’ortense, dimenticando che esiste una Val di Sangro, a cui siamo naturalmente legati e che è in forte crescita ed è il motore trainante dell’intera regione”.

Ma non si ferma qui la critica del neo presidente all’amministrazione Pupillo. “Dall’arredo al decoro urbano, alle manifestazioni, che devono portare gente e che, invece, soprattutto d’estate languono: c’è davvero tanto da fare. - aggiunge Finardi - C’è poi il problema della sicurezza, molto sentito. E poi, - conclude - occorrono iniziative che aiutino e sostengano i commercianti, che rappresentano il cuore pulsante, produttivo, della città”.