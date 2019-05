A Lanciano arriva l’app per gestire la sosta a pagamento

E’ attiva già da qualche giorno anche a Lanciano la app “Easy Park”, disponibile in oltre 300 città in Italia e mille nel mondo per gestire la sosta a pagamento nei parcheggi cittadini. A comunicarlo è Anxam - Anxanum Multiservizi Intercomunali Spa, la società multiservizi, a totale capitale pubblico, che gestisce, oltre ai parcheggi a pagamento, anche le farmacie comunali e i servizi cimiteriali.

Easy Park non è semplicemente uno strumento per pagare il parcheggio: è un’applicazione leader in Italia e in Europa per quel che concerne la sosta a pagamento sulle strisce blu (attiva in città come Milano, Roma, Napoli e Torino) trasformando il parcheggio in un’azione smart.

EasyPark consente infatti di digitalizzare e semplificare il processo di pagamento del parcheggio offrendo la possibilità di fare tutto dallo smartphone: identificare le aree senza recarsi al parcometro, stabilire inizio e fine della sosta, che potrà essere eventualmente prolungata direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o essere interrotta anticipatamente al rientro in auto, e infine pagare solo per la sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.

“Con l’attivazione della gestione dei parcheggi a pagamento tramite app – sottolinea il presidente Anxam, Camillo Colaiocco – rispettiamo una promessa fatta qualche mese fa ai cittadini, quella cioè di offrire servizi sempre più smart e innovativi. La app Easy Park, tra l’altro – aggiunge Colaiocco – non è l’unica novità in tema parcheggi a pagamento, perché a breve sarà attiva un’altra applicazione per offrire ulteriori servizi. Anxam – conclude Colaiocco – si sta caratterizzando sempre più per essere una società al passo con i tempi, estremamente attenta ai cambiamenti della società e pronta a soddisfare le esigenze dei cittadini”.

Easy Park può essere scaricata per sistemi operativi iOs, Android e Windows phone; una volta fatti l’accesso e la registrazione, si seleziona l’importo della ricarica che si intende effettuare (3, 10 oppure 25 euro), che sarà utilizzata come credito da cui scalare il costo delle soste effettuate. Infine, si potrà scegliere la modalità di pagamento (carta di credito o Paypal) e ricaricare la carta, una volta esaurito il credito. Se si ha necessità, si può anche fare in modo che l’account venga ricaricato in maniera automatica ogni volta che il credito disponibile è insufficiente, attraverso la voce Autoricarica.