"Le Gemelle", Pupillo e Caporale invitano Serraiocco a "ristabilire la continuità del servizio"

“Seguiamo con preoccupazione l'evolversi delle gravi problematiche che negli ultimi giorni stanno interessando il centro sportivo "Le Gemelle". L'attenzione degli uffici preposti e dell'Amministrazione comunale è massima ed è tesa a garantire la continuità del servizio e a tutelare la numerosa utenza che è penalizzata dai disservizi che si registrano ormai quotidianamente”.

Intervengono così il sindaco Mario Pupillo e l’assessore allo Sport del Comune di Lanciano Davide Caporale, dopo l’ennesima chiusura della struttura.

“Il gestore è stato diffidato formalmente dal Comune di Lanciano a rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata il 13 febbraio 2008 per la gestione della struttura di proprietà comunale, con una prima lettera il 29 marzo, rimasta senza riscontro, ed una seconda inviata il 4 aprile per avere spiegazioni entro dieci giorni dall'invio, ancora in attesa di risposta. - spiegano Pupillo e Caporale - Precedentemente e all'indomani dello stato di agitazione dei lavoratori, il gestore era stato già convocato ufficialmente in Comune una prima volta il 15 marzo ed una seconda il 25 marzo: in quest'ultimo incontro, - proseguono - Vincenzo Serraiocco aveva dato ampie garanzie sulla ripresa regolare delle attività, impegno evidentemente disatteso. Il nostro chiaro auspicio è che gli organi della società titolare della concessione, la Wellness srl, - conclude la nota dei due amministratori - vogliano porre in atto tutte le azioni utili a ristabilire nel più breve tempo possibile la continuità del servizio di una struttura d'eccellenza, punto di riferimento dell'intero comprensorio frentano”.