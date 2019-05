Verde pubblico, avviati i lavori di manutenzione

Sono stati avviati nei giorni scorsi i primi lavori di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lanciano, con un impegno di spesa di circa 11 mila euro, che interesseranno aree verdi, parchi e giardini, aiuole e spartitraffico per un totale complessivo di circa 33 mila metri quadri.

I lavori sono stati affidati tramite il Mercato elettronico delle Pubblica Amministrazione (MePA) dalla Dirigente del settore Lavori Pubblici alla ditta Paoloemilio di Lanciano, che ha avviato nei giorni scorsi gli interventi di sfalcio e pulizia del verde pubblico cittadino.

“L’Amministrazione comunale di Lanciano è da sempre attenta a mantenere la città pulita con una particolare attenzione al decoro urbano delle aree verdi, anche quest’anno abbiamo voluto anticipare l'avvio dei lavori di pulizia e manutenzione del verde pubblico con un primo intervento avviato nei primi giorni di aprile, - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - cui seguirà un secondo lotto di interventi subito dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 in programma per fine mese. Ringrazio la struttura dei Lavori Pubblici e tutti coloro che sono impegnati in questo lavoro importante, non solo dal punto di vista estetico e del decoro, per l'intera cittadinanza”.