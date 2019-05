L’Unibasket chiude col botto: Val di Ceppo travolta 90 a 53

Si chiude nel miglior modo possibile la regular season dell’Unibasket Lanciano. Ieri pomeriggio, infatti, i ragazzi di Corà hanno letteralmente travolto gli ospiti della Sicoma Val Di Ceppo con il roboante risultato di 90 a 53.

Una grandissima prestazione dei frentani che dopo una fase iniziale di equilibrio hanno progressivamente dominato il match chiuso poi con lo scarto record di 37 punti. Grande festa quindi sia sul parquet che sugli spalti, grazie alla partnership stretta da Unibasket e Lanciano Calcio che ha visto la numerosa e calorosa presenza della tifoseria calcistica rossonera che tra canti, cori e tamburi ha trascinato capitan Martelli in questa esaltante partita finale.

Non sono mancati in questa domenica di sport gli ospiti di rilievo sulle tribune del Palazzetto, su tutti il sindaco del Comune di Lanciano, Mario Pupillo e i dirigenti del Lanciano Calcio 1920, Fabio Lombardi, (ex cestista) e Andrea D’Orsogna Bucci.

La soddisfazione per quanto fatto è tanta, ma ora per la società del presidente Valentinetti si apre una post season ancora più impegnativa ed incerta con l’emozionante “lotteria” dei playoff. Avversario dell’Unibasket sarà il Basket Club San Benedetto che già sabato prossimo (13 aprile ore 18.30) sfiderà il Lanciano.

L’Unibasket chiude quindi con l’ennesima vittoria il suo campionato, ma la testa è già rivolta a sabato 13 per l’attesissima gara 1 dei playoff.