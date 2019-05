L’incontro nazionale di Genuino Clandestino a fine aprile tra Lanciano e San Vito

La rete regionale Genuino Clandestino Abruzzo, in collaborazione con il CSOA Zona 22 e il Laboratorio Sociale Largo Tappia e con il patrocinio del Comune di Lanciano e l'adesione del Comune di San Vito Chietino, ospitano l'incontro nazionale di Genuino Clandestino i prossimi 26, 27 e 2 aprile.

L'evento avrà come focus i Beni Comuni, da qui la scelta del nome "Terra Bene Comune". Questa tre giorni vedrà la partecipazione di tantissimi contadine e contadini, artigiane e artigiani, cooperative di comunità, operatrici e operatori del sociale, sindacati, e più in generale comunità e realtà in lotta per il diritto all'autodeterminazione e per la costruzione di un modello di sviluppo eco-sostenibile.

Il 26 e 27 aprile a San Vito Chietino, negli spazi di Zona 22, due giorni di campeggio, tavoli tematici e tecnici, assemblee, musica, cucina, interventi artistici.

Il 28 aprile, invece, dalle 9 alle 18, a Lanciano, ai Viali delle Rose, il grande mercato contadino dei nodi territoriali di Genuino Clandestino, che vedrà la partecipazione di contadine e contadini provenienti da tutto il territorio nazionale.