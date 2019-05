Lanciano Calcio e Unibasket insieme per lo sport frentano

Sarà una giornata particolare per lo sport lancianese la prossima domenica 7 aprile.

Il Lanciano Calcio 1920 e l’Unibasket Lanciano, realtà emergente nel panorama cestistico abruzzese, scenderanno “in campo” per festeggiare insieme gli importanti traguardi raggiunti. La vittoria del campionato e promozione in Eccellenza per i rossoneri e accesso ai playoff da capolista per il team della pallacanestro.

Per suggellare al meglio questa domenica all’insegna dello sport e dell’amicizia, al termine della gara che il Lanciano di mister Del Grosso giocherà alle 16 allo stadio Biondi contro l’Ortona, alcuni rappresentanti dello staff tecnico e societario ma soprattutto la calorosa tifoseria frentana, si sposterà allegramente nel vicino Palazzetto dello Sport per sostenere l’Unibasket di capitan Martelli nella sfida contro il team perugino della Val Di Ceppo Basket, valida per l’ultimo turno del Campionato di Serie C Gold Nazionale. Una splendida occasione per conoscere da vicino le rispettive discipline sportive e tifare insieme per le squadre che portano in alto il nome della nostra città.

Per l’occasione tutti i giovani atleti del settore giovanile del Lanciano Calcio, gli abbonati di ogni ordine e i possessori del biglietto per la gara interna con l’Ortona, avranno diritto all’ingresso omaggio sugli spalti del Palazzetto.