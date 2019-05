"Nonna, mi presti i soldi per un regalo a papà?", truffa ai danni di un’anziana

“Nonna, ho appena fatto un regalo a papà, un pc portatile, ma non ha abbastanza soldi, può prestarmeli tu?”. Così un uomo, ancora ignoto, questa mattina è riuscito a mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana signora portandole via 800 euro.

E’ accaduto questa mattina ad una 75enne di Lanciano che, nel rispondere al cellulare, ha creduto di parlare con suo nipote che le confidava di stare comprando un regalo al papà ma di non avere abbastanza soldi.

La donna, generosa come tutte le nonne, ha quindi rassicurato il finto nipote dicendogli che avrebbe potuto contare sul suo aiuto, ben 800 euro. Così l’uomo le ha detto di scendere sotto casa, in viale Cappuccini, dove di lì a poco sarebbe passato un corriere, pronto a prendere i suoi soldi. La donna, ignara di tutto, è così scesa in strada ed ha consegnato i contanti al finto corriere, felice di aver aiutare il nipote.

Quando dopo qualche ora la signora ha chiamato il nipote, quello vero, chiedendogli del regalo al papà, si scoperto il misfatto ed è stata sporta denuncia ai Carabinieri di Lanciano che ora indagano sull’accaduto per trovare i colpevoli della truffa.