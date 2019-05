Solidarietà golosa con le uova di Pasqua del Rotary Club Lanciano

In prossimità della Pasqua, tornano le uova di cioccolata proposte dal Rotary Club di Lanciano per finanziare l'attività dello sportello "Senza Violenza" istituito all'ospedale di Lanciano.

Sabato 6 aprile, per l'intera giornata, saranno in vendita a 10 euro, nel Centro Commerciale Lanciano, che, ancora una volta, ha mostrato grande disponibilità e sensibilità sul tema.

Le uova sono prodotte artigianalmente, con cioccolato pregiato al latte e fondente, da Pannamore, un marchio che è garanzia di altissima qualità. Come lo scorso anno, le uova sono corredate di un cartoncino in cui viene spiegata la finalità del progetto, sintetizzata in una headline che dice già molto: "A Pasqua spezza la violenza. Sarà una bella sorpresa”.

Acquistandone uno, dunque, si contribuisce a finanziare l'attività dello Sportello, che offre assistenza a donne e minori che subiscono violenza e maltrattamenti. Il servizio è stato avviato un anno fa con la finalità di facilitare la richiesta di aiuto da parte di vittime che si rivolgono al Pronto Soccorso, come accade in molti casi.

Proprio in circostanze del genere, può essere estremamente utile avere la possibilità di un contatto, immediato e diretto, con operatrici qualificate, che sanno accogliere e gestire i casi con la necessaria competenza, offrendo ascolto e supporto. Lo Sportello opera in rete con il Centro antiviolenza della città e i servizi sociali del Comune e del territorio.