"Le Gemelle", la maggioranza insorge contro Serraiocco

“Il gestore delle Gemelle faccia chiarezza e onori la convenzione che mette al centro la fruizione del servizio oppure se non è in grado di continuare ad assicurare la continuità del servizio lasci e riconsegni la struttura al Comune di Lanciano”. Intervengono così tutti i gruppi di maggioranza in consiglio comunale sulla ormai nota vicenda del centro sportivo “Le Gemelle" [LEGGI QUI].

Vincenzo Serraiocco, amministratore unico delle società Wellness e Sportlife che gestisce la struttura di proprietà comunale "Le Gemelle", già candidato alle regionali con Forza Italia e assessore con il centrodestra a Pescara, è stato presentato come nuovo segretario dell'UDC di Pescara sabato scorso da Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale UDC.

“Di Giuseppantonio e i referenti lancianesi dell'UDC - prosegue la nota della maggioranza - si attivino con Serraiocco affinché rispetti gli impegni che lo stesso ha assunto con il sindaco e la cittadinanza di Lanciano appena una settimana fa. Altrimenti si valutino azioni immediate, tra cui anche la possibilità di rescindere la convenzione, - si conclude - a tutela dei lavoratori e degli oltre 2000 utenti della struttura che stanno soffrendo questi disservizi”.