Due lancianesi al consiglio provinciale, Di Bucchianico il più votato

Sono due i lancianesi eletti nel consiglio provinciale rinnovato domenica scorsa e che ha consegnato una maggioranza risicatissima al centrosinistra del presidente Mario Pupillo [LEGGI QUI].

Con 4533, tra le fila del centrosinistra, entra nel consiglio provinciale Gabriele Paolucci, consigliere comunale di maggioranza, esponente di Progetto Lanciano che, come sottolineano i suoi compagni di partito, prosegue sulla scia di Pino Valente, pronto a portare le istanze del territorio anche a Chieti.

Con 5474 voti risulta invece essere il più votato dell'intera provincia, Gabriele Di Bucchianico, consigliere lancianese di minoranza nella lista Lanciano al Centro, alla sua seconda esperienza tra gli scranni del consiglio provinciale di Chieti. “Sono molto felice per il risultato raggiunto e ringrazio quanti mi hanno votato e permesso di essere il più votato della provincia. - commenta Di Bucchianico - Continuerò a rappresentare il mio territorio ed a portare a Chieti i temi a me più cari, dal miglioramento della viabilità alla Via Verde della Costa dei Trabocchi, vero volano per il turismo della nostra zona”.