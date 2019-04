Di nuovo chiuso il centro sportivo “Le Gemelle”. E' accaduto ieri sera e questa volta la causa è stata la sospensione della fornitura del gas ed il personale si è trovato costretto, senza colpe, a far uscire dalla struttura, e qualcuno anche dall’acqua, non senza imbarazzi.

Una “luna di miele” durata solo un paio di giorni dalle rassicurazioni del gestore Vincenzo Serraiocco al sindaco Mario Pupillo [LEGGI QUI], a seguito delle chiusure prima per la protesta dei lavoratori senza stipendi né garanzie ormai da mesi e poi per la sospensione dell’energia elettrica.

Una vicenda che non trova pace e che desta non poche preoccupazioni ai dipendenti e ai numerosi clienti che, da anni, avevano trovato alle “Gemelle” un centro d’eccellenza professionale e amichevole. E’ quindi partita una sorta di mobilitazione sui social in cui i tanti aficionados del centro chiedono un atto di forza al sindaco Pupillo per non consentire la dispersione di un così bel patrimonio per il nostro territorio.