L’Isernia lotta ma è l’Unibasket Lanciano a fare festa

Non concede sconti lo stupefacente Lanciano del basket. Non basta infatti ai ragazzi del coach Claudio Corà aver già messo in cassaforte primo posto in classifica e approdo ai playoff dopo la vittoria di sabato scorso.

Ed infatti anche ieri a spuntarla sono stati i frentani al termine di una gara molto intensa e difficile, in cui i padroni di casa dell’Isernia hanno messo in campo tutta la loro voglia e qualità, per cercare di sbarrare la strada alla capolista e fare propria una vittoria che sarebbe stata fondamentale, per la loro pericolante classifica.

Non è bastato però ai giocatori di Barbuto, diretti da uno straripante Torreborre (top-scorer di giornata con 26 marcature) aver toccato i quattordici punti di vantaggio e spinto forte sull’acceleratore. Alla fine la vittoria ha sorriso all’Unibasket che ben guidata dal duo Mordini - Cukinas è dapprima rientrata in partita, piazzando poi al momento giusto, la “zampata” decisiva per fare prendere ai due punti in palio, la via dell’Abruzzo. Arriva così la ventesima vittoria su venticinque gare, utile ad allungare a sette la striscia positiva di trionfi del club del presidente Valentinetti. Numeri e dati importanti che si spera possano rappresentare un buon viatico in vista degli imminenti playoff.

Nel prossimo e ultimo appuntamento prima della fine della stagione regolare, il Lanciano ospiterà sul parquet di casa gli umbri della Val di Ceppo.

Per l’occasione è stata stretta una importante collaborazione con la società del Lanciano Calcio che permetterà ai giovani del settore giovanile rossonero, agli abbonati e ai possessori del biglietto della partita con l’Ortona di entrare gratuitamente al Palazzetto per sostenere insieme la Lanciano del basket.