Anche i comuni di Lanciano e Fossacesia aderiscono alla "Earth Hour" (Ora della Terra), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

Oggi, sabato 30 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, a Lanciano e Fossacesia si spegneranno le luci che mettono in risalto, rispettivamente, corso Trento e Trieste, piazza Plebiscito e le bellezze architettoniche dell’abbazia di San Giovanni in Venere.

“E’ fondamentale essere protagonisti e presenti in questo grande evento di sensibilizzazione. Per un Pianeta vivente – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, vincere le grandi sfide della natura e del clima, fermare la perdita della biodiversità e dimezzare le emissioni climalteranti a livello globale entro il 2030 è possibile se si è tutti insieme. Il 2019, grazie anche ai tanti giovani che scendono in piazza in difesa del nostro Pianeta, sembra essere l’anno della svolta e ognuno deve contribuire a proteggere il nostro mondo”.