L’Unibasket Lanciano stravince anche col San Benedetto

Servivano due punti all’Unibasket Lanciano per blindare definitivamente il primo posto della classifica nel Campionato di Serie C Gold Nazionale, e così è stato: nella sfida al San Benedetto giocata ieri pomeriggio al Palazzetto dello Sport, gli uomini di Corà hanno nettamente trionfato, superando gli adriatici con il risultato di 103 a 77. Affermazione che permette loro di “festeggiare” con due turni d’anticipo la pole position assoluta del girone.

Una grandissima soddisfazione per la società, lo staff ed i giocatori tutti ed un riconoscimento che premia il lavoro e gli sforzi profusi in questi mesi. E’ vero, con l’attuale formula dei play-off tutto resta ancora da decidere, ma con questo prestigioso risultato capitan Martelli e i suoi partiranno da una posizione di grande vantaggio, visto che andranno a sfidare l’ottava classificata avendo la possibilità di giocare le gare che contano, tra le mura amiche del Palazzetto, che anche oggi non ha fatto mai mancare il proprio sostegno alla squadra.

Il Lanciano blinda il primo posto e si prepara nel migliore dei modi agli ultimi impegni della regular season, contro Isernia e Val di Ceppo. Poi sarà la volta dell’emozionante sfida degli spareggi e siamo certi che gli uomini di Corà faranno di tutto per essere ancora protagonisti.