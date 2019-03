Domenico Turchi chiude il XVI Festival del Teatro Dialettale

Domani, domenica 24 marzo, alle ore 17, si concluderà la XVI edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2018/19 del teatro Fenaroli di Lanciano.

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di Lanciano “Maschera d’oro” fra quelle che hanno partecipato alla rassegna. Questa edizione del festival ha visto la partecipazione di 6 compagnie che hanno portato in scena, con grande successo di pubblico, altrettanti spettacoli durante la stagione teatrale.

A conclusione della cerimonia di premiazione il comico, antropologo e attore abruzzese Domenico Turchi porterà in scena i suoi racconti, uno spettacolo di cabaret etnico con il quale riesce a "far pareggiare i conti", descrivendo con minuziosa ironia i personaggi "tipici" del suo paese. In un mondo frenetico dove tutto è standardizzato, lui riesce a cogliere il particolare, e con ironia scherza su come eravamo e, forse, su come dovremmo ancora essere.