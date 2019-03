Dal 5 al 7 aprile torna la Fiera Nazionale dell’Agricoltura

Duecentocinquanta espositori provenienti da tutte le regioni italiane, un dato significativo che dimostra ancora una volta l'importanza e l'efficacia della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che sigla la 58^ edizione con un ventaglio di proposte innovative e all’avanguardia.

La rassegna, leader del Polo fieristico d'Abruzzo, è stata presentata questa mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa alla quale hanno preso parte insieme al presidente di Lancianofiera Franco Ferrante, il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, Paolo Nicolò in rappresentanza della Bper e l'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo.

“I numeri di questa rassegna testimoniano il ruolo conquistato negli anni nel panorama fieristico nazionale, sempre al passo con i tempi, ha saputo rinnovarsi e guardare a un'agricoltura sempre più competitiva e di qualità – ha sottolineato Ferrante – ha saputo affiancare alla parte espositiva quella dell'analisi e della riflessione su argomenti di grande attualità. Il programma dei convegni è ricco e interessante, si parlerà di sicurezza nel lavoro con un incontro organizzato dalla Asl e dalla Regione, notevole l'impegno dei periti agrari e degli agronomi che hanno promosso una tavola rotonda sull'importanza di una produzione integrata e di una meccanizzazione adeguata”.

Per Mario Pupillo la Fiera dell'Agricoltura rappresenta la storia di questa città. “Da 58 anni è il punto di riferimento di tutto il comparto agricolo. Da quando ha cominciato a muovere i primi passi a Villa delle Rose il percorso è stato in crescita nonostante i momenti di crisi vissuti dalle rassegne fieristiche. Questa è riuscita non solo a conservare presenze e consensi, ma ha conquistato un posto di primo piano diventando un appuntamento da non perdere e gli operatori che arrivano da ogni parte d'Italia ne sono la dimostrazione”.

Il primo cittadino è tornato ancora una volta ad auspicare un investimento per ristrutturare uno dei padiglioni che potrebbe poi ospitare anche altre manifestazioni. “Sarebbe un'ulteriore risorsa, la Fiera viaggia in attivo nonostante i sacrifici e i tagli, ma avrebbe bisogno di nuova linfa”. D'accordo anche l'assessore Mauro Febbo. “Nei prossimi giorni ci confronteremo per individuare insieme azioni e progetti strategici per promuovere e valorizzare la Fiera, il territorio e la produzione agroalimentare – ha rimarcato Febbo non senza ricordare l'impegno che dal lontano 1999 riserva alla Fiera di Lanciano – anche quando sedevo sui banchi dell'opposizione la mia attenzione non è venuta meno. Questa Fiera è la più importante del Centro Sud, l'agricoltura è una delle voci fondamentali del nostro Pil. Mai faremo mancare il nostro appoggio e il nostro contributo, l'Abruzzo e le sue peculiarità dovrebbero essere maggiormente valorizzate e conosciute e la Fiera rappresenta una valida e costruttiva occasione per far conoscere le nostre risorse e le nostre capacità”.

I riflettori si accenderanno il prossimo 5 aprile sulla Fiera Nazionale dell'Agricoltura, la cerimonia inaugurale si terrà alle 11.