E’ lancianese doc il nuovo questore di Firenze, fresco di nomina dal Consiglio di amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E’ Armando Nanei, 61 anni, che arriva nel capoluogo toscano dopo esser stato direttore del Servizio di Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno dal 2015.

Diversi gli incarichi che Nanei ha ricoperto negli anni, tra cui vice questore a Bologna, capo del compartimento Polfer della Liguria, questore vicario a Lucca, questore a Isernia fino al 2015 e nominato nel 2017 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Do il benvenuto a Firenze al nuovo questore Armando Nanei e gli auguro un buon lavoro. - dice il sindaco Dario Nardella a Repubblica - Sono sicuro che lavoreremo insieme per il bene della città e per la sicurezza dei cittadini, continuando la proficua collaborazione avviata negli anni tra Comune e Questura”.