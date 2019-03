Il 21 marzo tutti a scuola a piedi

L'assessorato alla Mobilità del Comune di Lanciano e il comitato Pedibus di Lanciano promuovono per giovedì 21 marzo un’iniziativa all’insegna del divertimento, della tutela della salute e dell’ambiente dedicata ai genitori e ai bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e delle medie.

In occasione della 5^ Giornata nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, promossa dalla FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, sarà infatti proposta la prova in anteprima dei 5 itinerari dei percorsi Pedibus che partiranno ad aprile per i genitori che vorranno accompagnare i propri figli a scuola a piedi, lasciando così le auto lontane dalle scuole. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, l'Amministrazione invita dunque i genitori a lasciare l’auto a casa (almeno in questo giorno) per percorrere con i propri figli il tragitto fino a scuola passeggiando. L’obiettivo è scoprire insieme che un nuovo tipo di mobilità non solo è possibile e auspicabile, ma anche divertente. Cinque gli itinerari proposti, associati a dei colori, per andare a scuola a piedi in carovana in tutta sicurezza accompagnati dai volontari del comitato.

ARANCIONE – ritrovo ore 7.45 piazza D'Amico per scuole Mazzini, Umberto I, Eroi Ottobrini e Maria Vittoria. AZZURRO – ritrovo ore 7.45 zona industriale nei pressi della ex San Marco per scuole Rocco Carabba, Umberto I, Mazzini, Eroi Ottobrini. VIOLA – ritrovo ore 7.45 parcheggio antistante Polo Museale via Santo Spirito per scuole Umberto I, Mazzini, Eroi Ottobrini. VERDE – ritrovo ore 7.45 parcheggio antistante ingresso ospedale in via della Pace per scuola Don Milani. GIALLO – ritrovo ore 7.45 piazza D'Amico per scuola Principe di Piemonte. In accordo con l'Anxam, i parcheggi a pagamento in piazza D'Amico saranno gratuiti fino alle 9,30 per consentire ai genitori di sostare gratuitamente per accompagnare i bimbi a scuola a piedi.

“La mobilità sostenibile fa bene sia alla nostra salute, in particolare quella dei bambini, che al nostro pianeta. Questo tipo di sensibilità - commenta l’assessore alla Mobilità Francesca Caporale - è un valore davvero prezioso che i nostri piccoli concittadini hanno già dimostrato di coltivare, come dimostrano le richieste che gli alunni delle quinte della scuola elementare Rocco Carabba hanno presentato al sindaco venerdì scorso, in occasione della mobilitazione mondiale per il clima. Il Comitato Pedibus con l'assessorato alla Mobilità sta lavorando per rendere stabile e continuativa questa sana forma di trasporto scolastico nel maggior numero di istituti: - prosegue - per questo lanciamo un appello ai genitori ed a tutti i cittadini interessati ad iscriversi come volontari accompagnatori per consolidare la riuscita nel tempo di questa iniziativa. Il link al quale iscriversi come volontari è www.bit.ly/volontari_pedibuslanciano . Con il sindaco - conclude l’assessore - parteciperemo all'evento come volontari del Pedibus: giovedì mattina saremo insieme in uno dei punti d'incontro per dare il nostro contributo a una lodevole iniziativa che intende far conoscere ai genitori i percorsi e la proposta che il Comitato Pedibus realizzerà a Lanciano a partire da aprile”.