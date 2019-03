Affidati i lavori per la strada che collegherà il centro di Lanciano alla zona artigianale

Sono stati affidati i lavori di completamento funzionale e messa in sicurezza della strada che collegherà via Bergamo alla zona artigianale di Villa Martelli. Il settore Lavori Pubblici ha affidato alla ditta Giancristofaro Saverio Srl i lavori per 38.000 euro, che consisteranno nell'adeguamento funzionale nel tratto che da via Bergamo va verso la zona artigianale.

Nello specifico, verranno rimossi i pali dei cavi dell'Enel e verrà interrata la linea elettrica per circa 200 metri, sarà demolito e ricostruito con arretramento di circa 2 metri il muro di recinzione privato in cemento armato con i relativi impianti che si trova nelle adiacenze del tratto di strada attualmente chiuso e sarà installata la segnaletica verticale e orizzontale.

"Lo avevamo annunciato ad agosto 2018 e lo abbiamo deliberato in giunta il 27 dicembre 2018: così come per il miglioramento funzionale della pista ciclabile di via del Mare che stiamo concludendo in questi giorni, partiranno a breve i lavori di completamento funzionale di quest'opera che rappresenta un importante raddoppio del collegamento da e per il casello autostradale A-14 - spiega l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna -. Nel giro di poche settimane saremo in grado di aprire la strada che collegherà il centro di Lanciano e la nuova stazione ferroviaria alla zona artigianale di Villa Martelli, dove sono presenti numerose attività commerciali e artigianali. Un altro passo verso il miglioramento dell'accesso in città dopo la realizzazione delle rotonde di via per Treglio che hanno agevolato notevolmente il traffico in uscita e in ingresso da Lanciano".