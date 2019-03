8 MARZO - Federica, un’imprenditrice di successo che fa il pane in casa

“Alle donne vorrei dire di tentare di andare oltre le proprie capacità, è un grande sforzo quotidiano, ma è l’unico modo per restare sul pezzo”. A dirlo è Federica Di Placido, 45 anni, originaria di Chieti ma lancianese d’adozione, moglie di Marcello e orgogliosa amministratrice della New Gest Agency, dove lavora proprio con suo marito.

“Ci occupiamo dei cosiddetti crediti non performing - spiega Federica - ovverosia quei debiti più “complicati” e aiutiamo il nostro cliente a saldare il proprio nel più vantaggioso modo possibile per lui e per il suo creditore”. E ad una prima analisi, forse potrebbe sembrare un lavoro freddo, asettico, fatto solo di numeri e invece è l’esatto opposto, soprattutto per chi lo fa con la sensibilità tipica delle donne.

“il nostro è un lavoro fatto prima di tutto di grande umanità e l’approccio femminile non può che aiutare. - dice Federica - Ci troviamo spesso di fronte alla disperazione di aziende, famiglie e persone in difficoltà e per portarlo a termine si deve essere in grado di gestire situazioni di grande stress, altrimenti si crolla”.

E se oggi è così sicura di sé, il suo percorso verso l’affermazione professionale non è stato privo di ostacoli, perché donna, giovane e in una regione non considerata al passo coi tempi. “Ho sofferto molto il continuo ‘ma che lavoro fai?’, con le mie risposte che non convincevano mai l’interlocutore. - continua nel racconto - Oppure dei ‘tranelli’ da parte di alcuni capi per mettermi alla prova o anche lo sforzo da dover fare con i colleghi del nord per dimostrare loro che una donna, in Abruzzo, poteva essere professionale allo stesso modo di un uomo di Milano”.

Ma il segreto per realizzarsi professionalmente non è poi così segreto. “Per fare un buon lavoro, è necessario farlo con passione, altrimenti non si riesce ad andare avanti. E, in quanto donna, - sottolinea - è necessario fare delle rinunce e trovare un compromesso con se stessi”. Non è però di certo al parrucchiere, a fare il pane in casa, né tanto meno ad un corso serale di fotografia che rinuncia Federica, bensì si riferisce ad un patto con se stesse che porta a fare dell’organizzazione la parola chiave della propria vita, lavorativa e personale.

E se dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna, accanto ad una grande donna, c’è sempre un uomo altrettanto grande. “Io devo ringraziare Marcello perché è stato il primo ad avere l’intuizione per questo nostro percorso professionale - confessa Federica - ed ha avuto l’intelligenza di non tarparmi le ali, anzi, semmai ha fatto di tutto per farmi volare. E oggi, ognuno con le sue competenze e peculiarità, riusciamo a lavorare insieme alla grande”.

Insomma, oggi è possibile essere donna e realizzarsi nel lavoro senza mettere da parte la vita personale e le proprie passioni. “Donne, - conclude Federica - sforzatevi di superare i vostri limiti e abbiate una vita piena. Il percorso è complicato, ma riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle è la più grossa delle vittorie che possiamo ottenere”.