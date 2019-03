Casa sgomberata in via Garibaldi, iniziati i lavori di messa in sicurezza del tetto

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della porzione di tetto pericolante dell'edificio di via Garibaldi 71, sgomberato lo scorso 15 febbraio [LEGGI QUI]. Per consentire l'esecuzione dei lavori è stata emessa un'ordinanza di modifica alla viabilità della zona, come richiesto dal settore Lavori Pubblici, in quanto i mezzi impegnati in alcune fasi dei lavori occuperanno completamente il tratto di strada prospiciente l’edificio.

Il Settore Programmazione Urbanistica ha quindi ordinato i seguenti provvedimenti, in vigore da oggi 7 marzo a giovedì 14 marzo: dalle ore 7 alle ore 17, chiusura al transito di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Spoltore e vico XXXV Garibaldi, ad eccezione dei possessori di garage e posti auto che si trovano nel tratto e che potranno percorrere la strada in direzione Largo dell'Appello per svoltare in via Spoltore; inversione del senso di marcia in via Spoltore; inversione del senso di marcia in via Santa Maria Maggiore da via Spoltore a vico XXXV Garibaldi; inversione del senso di marcia di vico XXXV Garibaldi; dalle ore 7 alle ore 17, divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione in via Santa Maria Maggiore nel tratto compreso tra via Spoltore e vico XXXV Garibaldi.

Per i lavori urgenti di messa in sicurezza della porzione di tetto danneggiata, di cui è stata incaricata la ditta D'Ovidio, sono stati impegnati dal settore Lavori Pubblici 15 mila euro. Per l'incarico di verifica tecnica della copertura dell'edificio e di redazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del tetto, affidato all'ingegner Antonio Giancristofaro, sono stati impegnati 11 mila euro.

“Sarà nostra premura consentire agli inquilini dello stabile il rientro nelle proprie abitazioni il prima possibile, in condizioni di totale sicurezza. - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - Alle famiglie abbiamo ovviamente garantito l'ospitalità nelle strutture ricettive di Lanciano per tutta la durata dei lavori”.