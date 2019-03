Angelo Laccisaglia eletto all’Assemblea Nazionale del Pd

“Dopo 48 ore è arrivata l'ufficializzazione della mia elezione in Assemblea Nazionale del Partito Democratico, un successo che condivido con l'intero circolo del Pd di Lanciano, con Maria Saveria Borrelli [LEGGI QUI] che è stata ugualmente eletta e con i Democratici della provincia di Chieti, ed in particolare i più giovani a cui assicuro la mia totale disponibilità”. A dirlo è Angelo Laccisaglia, consigliere comunale di Lanciano, candidato con la mozione di Roberto Giachetti ed eletto nell’Assemblea del Pd.

“Voglio portare nell'Assemblea del PD le mie idee per migliorare il partito e riempirlo di contenuti nuovi a partire dall'impegno a combattere il vero nemico del secolo ossia l'inquinamento da smog che provoca morti ogni giorno, - commenta Laccisaglia - l’attenzione alle aree interne, un tema di vitale importanza soprattutto per il centro sud del paese, e la grande ambizione di cambiare l'Europa e renderla più forte e più unita con l'elezione diretta di un Premier europeo. A questa Europa manca un'anima politica e tocca al PD farsi portavoce di una chiara proposta europeista. Ringrazio - conclude il neo eletto - chi mi ha accompagnato in questa avventura, un gruppo unito e coraggioso, che ha saputo sfidare e vincere i pronostici della vigilia, rappresenterò ovviamente anche loro in Assemblea Nazionale”.