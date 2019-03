Gravi carenze igienico-sanitarie, chiuso bar a Lanciano

Continuano i controlli sul territorio disposti dal questore di Chieti Ruggiero Borzachiello volti a prevenire e contrastare reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche mirati alla vigilanza su eventuali irregolarità amministrative nei locali pubblici.

Gli agenti del commissariato di Lanciano, diretti dal vice questore Lucia D’Agostino, hanno ispezionato alcuni locali pubblici. In un bar sono state riscontrate gravi carenze igienico – sanitarie, tanto che ne è stata disposta l’immediata chiusura attraverso l’intervento del personale dell’ufficio Igiene della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il gestore di un altro bar, sempre situato nel centro cittadino, è stato invece sanzionato per aver somministrato alcolici a minorenni e per aver omesso l’emissione di scontrini fiscali. Sempre ieri, è giunta al 113 una singolare richiesta di aiuto da parte di due giovani che erano rimasti chiusi all’interno di un negozio di Lanciano. Il proprietario non si era accorto della loro presenza e aveva chiuso l’esercizio commerciale con dentro i due giovani.

Infine gli agenti del commissariato di Lanciano sono intervenuti la scorsa notte in località Santa Maria Dei Mesi, dove si era sviluppato un incendio nei pressi dell’abitazione di una persona anziana. Grazie al tempestivo intervento della polizia e dei vigili del fuoco sono state evitate conseguenze peggiori.

L’incendio è stato domato dopo circa due ore ed è stata esclusa la matrice dolosa. I controlli hanno visto la collaborazione del reparto prevenzione crimine di Pescara e sono stati effettuati numerosi posti di blocco in tutta la città identificando numerosi cittadini e controllando oltre 200 autovetture, mentre il personale della polizia amministrativa della questura di Chieti ha proceduto al controllo di numerosi locali pubblici.